Google Instant no navegador? - Link - Estadão

O Google Instant pode ser mais que uma mudança no modo de se pesquisar pela internet. Ele talvez seja o passo definitivo para o site que mudou a história da internet entre em uma etapa completamente nova. Essa é a teoria do site especializado Conceivably Tech. O site afirma que a oitava versão do navegador Chrome virá com a função do Instant Search em sua barra de endereços URL.

Esse seria mais um esforço da empresa em eliminar a necessidade das pessoas irem até o Google.com para fazer uma pesquisa — o que agilizaria e multiplicaria ainda mais todo este processo.

O Google Chrome 7, última versão do navegador, já conta com o Instant em sua pesquisa. Mas para ter acessar o serviço, é necessário ativar um plug-in.

Exagero do Conceivably Tech ou integrar a pesquisa instantânea ao navegador pode ser uma pá de cal na homepgae Google.com? Você lê essa teoria do site aqui e o artigo tratando sobre o fim da hegemonia da homepage do Google aqui.