Google investe em energia eólica - Link - Estadão

O Google e duas parceiras japonesas vão pagar à General Electric cerca de US$ 500 milhões por uma participação majoritária em um parque eólico em construção no Oregon, Estados Unidos, afirmaram as empresas nesta segunda-feira, 18.

O projeto Shepherds Flat, que consumirá US$ 2 bilhões e deve ser concluído em 2012, gerará energia suficiente para abastecer 235 mil casas dos EUA.

A GE afirmou que a colaboração faz parte de sua estratégia de atrair investimentos privados para o mercado de energia eólica norte-americano. A GE e o Google estão trabalhando em parceria com a unidade dos EUA da Japan Sumitomo e uma unidade da Itochu.

A Sumitomo possui, juntamente com a GE, um parque eólico no Texas e outros dois no Japão e na China. A Itochu se associou à GE no projeto de um parque eólico em Oklahoma.

Já o Google investiu mais de US$ 350 milhões no setor de energia limpa. No início do mês, o Google investiu em um projeto de energia solar nas proximidades de Berlim.

