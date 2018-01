Google investigado por órgão antitruste na Índia - Link - Estadão

Inquérito vai mirar primeiro o AdWords, serviço de publicidade e principal fonte de receita da empresa

NOVA DÉLHI – A Índia deu início a uma investigação antitruste contra um serviço de publicidade online do Google, a fim de apurar eventuais práticas não competitivas, disseram autoridades do governo próximas à questão, no mais recente revés para o gigante de buscas em um mercado emergente no qual possui grandes ambições.

De acordo com o jornal The Wall Street Journal, a investigação, que pode durar vários meses para ser concluída, vai se concentrar inicialmente na AdWords – um serviço de publicidade e a principal fonte de receita do Google.

No entanto, a agência que conduz a apuração pode expandir seus questionamentos para outros serviços da companhia americana se achar isso relevante, segundo autoridades indianas.

Não estava imediatamente claro por que a comissão investiga a AdWords, usada pelo Google para vender links patrocinados no serviço de busca da companhia. Um porta-voz do gigante de buscas disse que a empresa não havia sido notificada sobre a investigação antitruste e, por isso, não poderia comentar o assunto. As informações são da Dow Jones.

/Renan Carreira (Agência Estado)