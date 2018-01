Google i/o: falta um dia - Link - Estadão

O Link acabou de desembarcar em São Francisco, na Califórnia, onde acontecerá a quarta edição do Google I/O, o maior encontro de desenvolvedores da empresa. Espera-se um público de cinco mil pessoas nos dois dias de evento.

Dá para ter uma ideia da dimensão do evento dando uma olhada na programação: são 81 páginas de conferências, encontros, apresentações e demonstrações de aplicativos. Milhares de desenvolvedores vieram de todas as partes do mundo aprender e ensinar a fazer aplicativos para as plataformas da empresa.

O que esperar? Estão falando de uma ‘plataforma de tv social’ que o Google lançará com a Intel. Será? Do Google I/O provavelmente sairão os detalhes da versão 2.2 do Android e também algumas novidades sobre o Chrome – na programação oficial não há menção ao sistema operacional, mas quem sabe o Google não aproveita o evento para confirmar os rumores?

A extensa programação é dividida em núcleos – Android, Chrome, Wave, Geolocalização e Social Media, entre outros. O evento começa oficialmente amanhã. As apresentações serão transmitidas em streaming.

(foto: GreenRobot)