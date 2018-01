Google i/o: geolocalização - Link - Estadão

As plataformas abertas do Google Maps e Earth permitem uma infinidade de mashups e recriações. Não é exagero dizer que toda essa tendência de geolocalização que se fala hoje se deve a isso. Aqui no I/O essa é uma das áreas em que desenvolvedores de todas as matizes apresentam suas criações sobre a plataformas do Google.

Aqui vão algumas que foram apresentadas no Sandbox, o espaço para os desenvolvedores:

iFit: se você não gosta de correr na esteira porque acha repetitivo, esse aplicativo pode te ajudar. Ligado à sua esteira, ele permite que você faça uma trajeto ‘de verdade’.

Rent.com: ligado ao eBay, o aplicativo é uma busca imobiliária por mapa. Muito útil – mas ainda inexistente no Brasil.

Planet in Action: game em que você sobrevoa a terra vista pelo Google Earth a bordo de um helicóptero.

Opentable: procure e reserve o restaurante que está mais próximo de você. Disponível nos EUA e Canadá