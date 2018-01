Google já está dentro da lei da UE; diz Schmidt - Link - Estadão

Em entrevista, CEO da empresa diz que é possível usar serviços de busca sem compartilhar informações pessoais

MADRID – Eric Schmidt, do Google, disse que a empresa já cumpre com as leis europeias de privacidade. Segundo ele, é perfeitamente possível usar os serviços do buscador sem compartilhar suas informações com o gigante da internet.

Schmidt em sua palestra no Mobile World Congress, que acabou nesta quinta-feira em Barcelona.

“O que fizemos em relação à nossa política de privacidade é nos assegurarmos de que as pessoas saibam o que estamos fazendo”, expicou o executivo em entrevista a uma rádio espanhola.

As declarações foram dadas um dia depois que o Google colocou em funcionamento sua nova política de privacidade, apesar de advertências da União Europeia de que ela não seria compatível com a legislação do bloco.

“Acredito que as pessoas da UE com quem falamos entenderam o que estamos fazendo. Cumprimos a lei europeia desde o começo”, assegurou Schmidt.

Schmidt disse também que o roubo de propriedade intelectual “é um problema” e defendeu obstáculos contra o enriquecimento de quem o faz. Mas disse que iniciativas como a lei espanhola Sinde ou a proposta americana Sopa não são o caminho. “Simplesmente proibir coisas, como querem muitas indústrias, seria violação da liberdade de expressão”.

“A chave é seguir o rastro do dinheiro”, continuou. Para ele, leis como a Sopa são excessivas ao permitir que governos “apaguem conteúdos e praticamente qualquer coisa ligada à internet”.

Schmidt discursou essa semana na Mobile World Congress, em Barcelona, onde falou da “revolução dos smartphones”.

