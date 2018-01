Google; Kansas - Link - Estadão

Agora, os habitantes de Topeka, cidade do estado de Kansas, nos Estados Unidos, poderão dizer que são as pessoas mais conectadas à internet do mundo. Isso porque a cidade mudou seu nome para Google. Isso mesmo, o maior site da internet.

A mudança de nome é apenas uma brincadeira e irá durar apenas um mês (e não valerá legalmente, já que para isso precisaria uma série de medidas envolvendo o Governo). O motivo dessa mudança é fazer uma publicidade do Google, que irá testar na cidade o seu projeto de ser um provedor de internet de alta velocidade – 1GB.

Não é a primeira vez que Topeka “muda” de nome. Em 1998, para promover a franquia Pokémon que estava chegando aos EUA, a cidade se chamou por algum tempo “ToPikachu”.