Google Labs para anunciantes - Link - Estadão

O Google lançou um laboratório de inovação próprio para o seu mecanismo de publicidade, o Ads. Assim como Gmail e YouTube, a área de anúncios da empresa também ganha um núcleo separado do Google Labs, dedicado apenas aos aplicativos em desenvolvimento.

Hoje, os anunciantes contam com dois produtos: o Adwords e o Adsense. Com o primeiro, os anúncios aparecem em forma de links encontrados em buscas por determinadas palavras-chave. Já com o segundo, sites são contratados para a exibição de anúncios de texto, imagem ou vídeo.

Com o Google Ad Innovations, as opções aumentam bastante – e a maioria delas serve para melhorar a performance dos dois produtos principais. Já na estreia, são dez os apps experimentais que os contratantes podem testar. A maioria é simples, mas útil.

Um exemplo é o Click to Call, para dispositivos móveis, que cria um botão de ligações nos números telefônicos que aparecem nas buscas feitas pelo celular:

Outro conceito interessante é o do YouTube Insights for Audience, que permite que você monitore os vídeos que um certo público alvo (definido por você) ama ou odeia.

E aí, achou promissor? Então dá uma passada por lá.