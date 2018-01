Google lança AdSense para aplicativos em dispositivos móveis - Link - Estadão

Google lança AdSense para aplicativos em dispositivos móveis

O blog oficial do Google anunciou nesta quarta a extensão do AdSense para aplicativos móveis. Depois de permitir a inserção de links patrocinados primeiro em sites, depois em vídeos do YouTube e em games, a nova plataforma permite que anúncios de imagem e texto do Google sejam veiculados em aplicativos desenvolvidos para iPhone e celulares com Android.

