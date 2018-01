Google lança aplicativo de backup do computador - Link - Estadão

Google Novo aplicativo vai permitir o backup de arquivos do computador sem que o usuário precise colocá-los na pasta do Drive.

O Google quer transformar o Drive numa ferramenta muito mais potente de backup. No dia 20 de junho, a empresa promete que os arquivos do usuário não precisarão mais ficar dentro de pastas do Drive para serem armazenados. O Google vai ser capaz de fazer backup de arquivos em qualquer pasta escolhida pelo usuário, esteja ela na área de trabalho, na pasta de documentos ou em algum outro local indicado.

A nova função vai estar num aplicativo para MacOS e Windows chamado de Backup and Sync. Parece que o novo app vai substituir o aplicativo do Drive e o do Google Photos Backup em alguns casos. A empresa recomenda que usuários comuns façam download do aplicativo assim que ele estiver disponível, mas ela indica que usuários corporativos continuem com o Drive.

Ainda não se sabe quais recursos estarão disponíveis com o recurso de expansão de backup. Talvez o modelo de edição de arquivos externos no Drive permaneça, mas não ficou claro se os arquivos serão sincronizados para outros computadores.

Outra questão é que provavelmente esses novos arquivos sincronizados vão contar para o limite de armazenamento da plataforma, o que vai fazer o limite de 15GB para contas gratuitas ser atingido muito rápido.