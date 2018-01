Google lança aplicativo para Nokia - Link - Estadão

O Google Mobile App agora ganhou uma versão para celulares Nokia com o sistema S60, ou seja, a maior parte dos modelos das séries “N” e “E” (veja os aparelhos compatíveis aqui).

O programa faz com que você consiga acessar os serviços do Google sem abrir o navegador. É possível fazer buscas e entrar no Gmail, Google News e Maps. Ele ainda armazena o histórico das suas buscas. Para baixar, acesse http://m.google.com ou digite o número de seu telefone no site do Google.

O Google Mobile App também está disponível para iPhone, BlackBerry e celulares com Windows Mobile.