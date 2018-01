Google lança aplicativo para otimizar espaço no seu celular - Link - Estadão

Google Aplicativo é exclusivo para o Android

Ter o celular quase sempre cheio de arquivos – e pouco ou nenhum espaço para instalar mais um aplicativo ou gravar um vídeo – é um problema que muita gente tem. Especialmente se o smartphone tem pouca memória interna, com 4GB ou 8 GB. Pensando nisso, o Google lança nesta terça-feira, 5, um novo aplicativo para ajudar os usuários do sistema operacional Android a otimizar o espaço do celular. Chamado de FilesGo, ele já está disponível para a plataforma da empresa na PlayStore, loja de aplicativos do Android.

“É muito chato ter que lidar com um aviso do teu celular todos os dias dizendo que você está sem espaço. O telefone fica mais lento e você pode perder arquivos ou apps importantes”, comenta Fabian Schlup, engenheiro do time do Google responsável pelo aplicativo, em entrevista ao Estado.

O FilesGo é o segundo lançamento global do Next Billion Users (NBU), núcleo do Google voltado a pensar como a internet pode ser melhor para usuários em países em desenvolvimento. O primeiro, lançado na semana passada, é o Datally, que ajuda usuários a monitorar seus gastos com plano de dados de internet.

Como funciona. Antes de tudo, o FilesGo é um gerenciador de arquivos – o que significa que ele é um programa que pode te ajudar a achar qualquer coisa que esteja no seu celular.

Com ajuda de inteligência artificial, ele é capaz de dividir seus arquivos em pastas, nomeadas por tipos (áudios, vídeos, fotos, documentos), e tem uma busca refinada. Um bom uso para isso, por exemplo, é encontrar aqueles vídeos das férias que você já transferiu para outro lugar, mas esqueceu “ocupando” espaço no smartphone.

Outro comando, bastante útil, do aplicativo, é o de “liberar espaço”, no qual o aplicativo rastreia arquivos duplicados, muito grandes ou que podem ser descartados pelo usuário – como os memes que você recebeu daquele grupo da zoeira no WhatsApp.

Com apenas alguns cliques, é possível liberar bastante a memória do aparelho. Segundo o Google, durante a fase de testes do FilesGo, com mais de 1 milhão de downloads, os usuários conseguiram liberar 1GB do smartphone, em média.

Além disso, o aplicativo também pode ser usado para transferir arquivos para outro celular – para isso, é preciso que o FilesGo esteja instalado nos dois aparelhos, e que eles estejam conectados à mesma rede de Wi-Fi.

Por meio de um protocolo específico, o FilesGo pode transferir arquivos entre os dois aparelhos, sem gastar plano de dados, e de forma encriptada – de forma bastante semelhante ao que já acontece com a conectividade Bluetooth, mas de forma mais rápida.

Outra funcionalidade do aplicativo é fazer backup dos arquivos para a nuvem, armazenando os documentos do usuário em uma conta no Google Drive.