Google lança banda larga de 1 Gbps nos EUA - Link - Estadão

Velocidade de navegação promete ser 100 vezes superior à de alguns serviços de cabo e telecom americanos

KANSAS CITY – O Google apresentou nesta quinta-feira, 26, o serviço de banda larga Google Fiber, prometendo uma velocidade de navegação mais de 100 vezes superior à de algumas das melhores companhias tradicionais de telecomunicação e cabo dos Estados Unidos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

“A Internet é uma força positiva enorme e estamos em um beco sem saída”, disse o vice-presidente financeiro Patrick Pichette, que teve uma posição de destaque no projeto Fiber. Pichette disse que a velocidade de banda larga se estagnou por volta do ano 2000 e que o Google vai deixá-la mais de 100 vezes maior.

“Nós do Google acreditamos que não há necessidade de esperar”, disse.

A velocidade de download será de quase 1 gigabyte por segundo, de acordo com executivos do Google que estavam na apresentação no Kansas City (Missouri).

O Google investiu na construção de redes de fibra em Kansas City em 2011 após pedido a cidades em 2010 que identificassem regiões que estariam interessadas em fazer parte do projeto.

O Google informou, ainda, que vai lançar o serviço de Internet apenas com velocidade de 1 gigabyte e armazenamento em nuvem de 1 terabyte por US$ 70 dólares.