Google lança 'carteira eletrônica' - Link - Estadão

O Google confirmou rumores sobre o desenvolvimento de um sistema de pagamento móvel próprio. A empresa reuniu a imprensa nesta quinta-feira, 26, para anunciar o ‘Google Wallet‘, sistema feito em parceria com MasterCard, Citi, First Data e a operadora Sprint. O serviço ainda está sendo testado “localmente” e deve chegar “logo” ao mercado, afirma o Google em seu blog.

O Google chama a novidade de “carteira digital” (digital wallet), isso porque além de compras online e em lojas físicas feitas usando apenas o celular, o ‘Google Wallet’ deve ainda arquivar informações de fidelidade, bônus, vales, etc. Para efetuar o pagamento, o consumidor deve apenas encostar o aparelho celular em terminal identificado (sistema PayPass, da MasterCard) e digitar a senha. A transferência — e a identificação de descontos por pontos, por exemplo — é automática.

O Google planeja também oferecer um serviço de cartões pré-pago, que poderiam receber recursos oriundos de contas de outras redes de cartões (não é necessário um MasterCard do Citi) e gastos via celular.

O serviço estará disponível apenas nos Estados Unidos para clientes da operadora Sprint e que possuam o smartphone Nexus S 4G, do Google, lançado em março deste ano e fabricado pela Samsung. O mecanismo funciona apenas no aparelho por enquanto, mas deve ser ampliado para outras marcas “ao longo do tempo”, diz o Google em seu blog.

A tecnologia necessária para o funcionamento do serviço chama-se Near Field Communication (NFC), que permite transmissão rápida de dados entre terminais a curtas distâncias.

O Google Wallet vem à tona após o anúncio pela Visa, concorrente da MasterCard, de que estaria desenvolvendo em parceria com Bank of America e outros bancos um sistema de pagamentos através de smartphones. Segundo a empresa, o serviço deles estaria disponível no mercado “a partir da metade do ano”.

