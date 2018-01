Google lança Chrome para Android - Link - Estadão

Browser promete rapidez para navegar e sincronização com o Chrome para desktop

Depois de três anos funcionando em computadores, o navegador do Google ganhou sua primeira versão móvel. O Chrome for Android Beta, lançado nesta terça-feira (07), está disponível para celulares e tablets que rodam o Android 4.0, ou Ice Cream Sandwich.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Segundo o Google, o Chrome para Android segue o padrão de sua versão para desktop: é focado na simplicidade e velocidade. Ele também tem ferramentas de sincronização e personalização, que permite que a experiência de navegação seja a mesma em diferentes aparelhos.

As abas se adequam ao tamanho da tela. É possível navegar entre elas com os dedos – o Google compara o movimento ao de segurar um baralho de cartas com as mãos.

Durante a navegação, o Chrome permite que se visualize uma prévia do link antes de clicá-lo, fazendo um zoom – isso deve facilitar a navegação em telas pequenas.

Mas o melhor da brincadeira é a sincronização: é possível conectar o browser ao celular – assim, você consegue abrir na versão mobile as mesmas abas que estava no desktop. Além disos, as preferências de usuário (como favoritos e o recurso autocompletar) também ficam sincronizados.

O Chrome for Android Beta pode ser baixado no Android Market.