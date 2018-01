Google lança DNS público - Link - Estadão

O protocolo DNS é o que relaciona URLs por extenso com sua localização física em servidor. Para configurar o Open DNS do Google em sua máquina, basta acrescentar os endereços 8.8.8.8 e 8.8.4.4 nas propriedades de TCP/IP – lembrando que essa é uma configuração avançada, e se você não tiver certeza do que está fazendo, é melhor não arriscar.

O Google oferece informações detalhadas de configuração na página do Public DNS.