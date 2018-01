Google lança laptop popular de US$ 279 - Link - Estadão

HP Chromebook 11 chega ao mercado como versão mais em conta para concorrer com modelos intermediários

SÃO PAULO – O Google lançou nesta terça-feira, 8, em parceria com a HP o laptop Chromebook 11, que começou a ser vendido hoje no Reino Unido e nos Estados Unidos por US$ 279.

O notebook ultrafino é um dos mais leves do mercado, com pouco mais de 1 quilo. Inspirado no Chromebook Pixel, o novo laptop entra no mercado como uma opção barata e intermediária entre os laptops, para concorrer com o Chromebook fabricado pela Samsung e vendido por US$ 249, e o Chromebook 14 da HP.

A tela tem 11,6 polegadas HD (1366×768 pixels) e 176 graus de ângulo de visão. O Cromebook 11 tem 2 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento interno, tela VGA, duas portas USB 2.0, conexão 4G e seis horas de bateria.

O laptop vem também com 100 GB de armazenamento no Google Drive por dois anos e dois meses de acesso gratuito ao Google Play Music. O Chromebook 11 é branco, mas tem detalhes em quatro cores: azul, vermelho, amarelo e verde.