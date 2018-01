Google lança linguagem de programação - Link - Estadão

O Go é uma linguagem desenvolvida para criação de sistemas operacionais, pois é otimizado para aplicações que exigem grande escalabilidade e múltiplos processadores. O aprendizado da linguagem é comparável ao modelo do Java.

De acordo com um de seus criadores, o engenheiro do Google Rob Pike, o Go “é divertido, útil, e poderoso”. Ele funciona praticamente na mesma velocidade do C (outra linguagem de programação), com a compilação acontecendo quase instantaneamente.

Ainda segundo Pike, é cedo demais para dizer se o Go vai fazer parte do Chrome OS, o esperado sistema operacional do Google. A linguagem, no entanto, é compatível com a tecnologia empregada pela empresa para desenvolvimento de aplicativos web.

Confira abaixo o vídeo de apresentação do Go:

