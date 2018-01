Google lança Maps Labs - Link - Estadão

O Google Maps agora também tem seu laboratório de aplicativos experimentais, o Labs. Acessado no menu na parte superior direita da interface do Maps, a aba com os novos aplicativos já está disponível.

O GMail Labs originou várias funções que foram incorporadas definitivamente pelo GMail.

Na estreia, o Labs do Google Maps tem nove apps, alguns inúteis (o Voltar à versão Beta acrescenta um cintilante selo verde escrito BETA ao lado do logo do site) e outros bem promissores: ative O que há por aqui? e um botão novo vai aparecer ao lado da busca. Clicado, ele exibe possíveis pontos de interesse ao redor de um endereço. Interessante para quando você não sabe bem o que está procurando (parece estranho, mas pode acontecer).