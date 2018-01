Google lança 'museu virtual' do mundo - Link - Estadão

MADRI – O Google lançou nesta quinta-feira, 31, em Madri, o projeto “World Wonders“, um percurso virtual com 132 lugares emblemáticos do mundo, que inclui a cidade de Ouro Preto e a região Amazônica, no Brasil, além do centro histórico do México e do Golfo da Califórnia, entre outros.

Esta plataforma digital permite que o usuário conheça os lugares mais remotos do mundo, passando por inúmeros postais impactantes, como as ruínas de Pompéia (Itália), os antigos templos de Kyoto e o monumento megalítico de Stonehenge (Reino Unido).

Na América Latina, o Google World Wonders, que inclui o Brasil com cidades como a de Ouro Preto, ainda deverá ser ampliado, já que os responsáveis da plataforma asseguraram que precisam apenas obter as permissões correspondentes.

“Ancient Kyoto”. FOTO: Reprodução

A plataforma inclui vídeos e 1,1 mil imagens, tomadas em 18 países. Para facilitar a visualização das ruínas arqueológicas e dos espaços naturais de diferentes continentes, as fotos também giram em 360 graus.

Depois de lançamento, o desafio desta plataforma é ampliar o número de imagens e incorporar muitos mais países, explicou o diretor do Google Cultural Institute, Steve Crossan, ao lado do diretor de engenharia do Google, Luc Vincent.

As imagens se apóiam em textos históricos, fornecidos pela Unesco e apresentados em seis idiomas (espanhol, inglês, francês, italiano, japonês e hebraico). Em algumas ocasiões, o projeto inclui modelos em 3D, como o caso do popular Palácio de Versalhes, na França.

Segundo o Google, a Europa está muito bem representada com imagens do porto de Bordeaux, da parte antiga de Lyon, as margens do Rio Sena, o delta do Rio Pó, o centro histórico de Nápoles, a cidade de Siena, o Templo de Hércules e a parte antiga de Berna, entre outras.

No caso da Espanha, a plataforma apresenta um passeio virtual pela parte antiga de Toledo, Salamanca, Ávila e suas igrejas extra-muros, a catedral de Santiago de Compostela e a cidade amuralhada de Cuenca, entre outros lugares

Outros espaços de fora da Europa também ganham destaque, como o Memorial da Paz de Hiroshima e o castelo de Himeji-jo, ambos no Japão. Também é possível explorar o Golfo da Califórnia e a mítica rota 66 nos EUA, além do distrito histórico de Québec (Canadá), o parque nacional de Kakadu (Austrália), “a cidade branca” de Tel Aviv e Jerusalém.

De acordo com seus responsáveis, um dos grandes objetivos desta iniciativa da Google é “democratizar a cultura”, ou seja, levá-la para todos os cantos do mundo e colaborar com a educação.

Para captar as imagens, os organizadores do projeto contaram com diferentes veículos, que variavam de acordo com a complexidade de acesso de cada local. Já a tecnologia usada nas gravações consistia no uso de um cilindro com oito lentes laterais e outra superior, assim como a do “Street View” – utilizada pelo “andarilho virtual”.

Neste caso, os responsáveis não usaram somente carros para transportar o dispositivo, mas também bicicletas, trens, motos de neve (na Suíça) e inclusive lanchas, no caso da região Amazônica.

Além da Unesco, o projeto também contou com apoio do World Monuments Fund e da Getty Images, ambos com objetivo de ajudar a preservar os lugares Patrimônio da Humanidade e de relevância cultural.

/EFE