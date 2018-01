Google lança notebook próprio com Chrome OS - Link - Estadão

O Chromebook Pixel tem tela de 12,8 polegadas, sensível ao toque e com alta resolução; vendas começam nesta quinta

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, o Google lançou seu primeiro notebook próprio com Chrome OS, o Chromebook Pixel. Até agora, a empresa só havia lançado aparelhos com o sistema operacional em parceria com fabricantes de hardware, como a sul-coreana Samsung.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O grande destaque do novo notebook é a nitidez da tela, com 12,8 polegadas e resolução de 2560×1700 pixels, 239 pixels por polegada – segundo a empresa, a maior densidade já vista em um aparelho com essas medidas, incluindo o Macbook com tela retina, que tem 227 ppp (pixel por polegada). A tela do Chromebook Pixel também é sensível ao toque.

FOTO: Divulgação

O notebook possui um processador Intel Core i5 de 1,8 GHz com dois núcleos, 4 GB de memória RAM, leitor de cartão de memória e 32 GB de armazenamento interno. Há ainda uma webcam com capacidade para gravar vídeos em até 720p e um touchpad de vidro. Segundo o Google, a bateria pode durar até cinco horas.

O Chromebook Pixel começa a ser vendido pela loja virtual Google Play nos Estados Unidos e no Reino Unido a partir desta quinta-feira. O modelo mais simples, com Wi-Fi, custará US$ 1.299; já a versão com conexão com 3G/LTE 4G custará US$ 1.449. Quem adquirir o novo notebook terá direito a 1 TB no serviço de armazenamento Google Drive por três anos.