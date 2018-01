Google+ lança nova forma de compartilhar fotos e vídeos - Link - Estadão

Sistema cria linha do tempo com história automaticamente, a partir das fotos postadas pelo usuário em um determinado local. FOTO: Reprodução Sistema cria linha do tempo com história automaticamente, a partir das fotos postadas pelo usuário em um determinado local. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Google+ lançou nesta terça-feira, 20, em todo o mundo a ferramenta Histórias, uma nova forma de compartilhar fotos e vídeos de viagens e momentos especiais da vida do usuário na rede social.

A nova funcionalidade cria automaticamente uma linha do tempo horizontal na página do Google+, como uma espécie de álbum virtual, contendo fotos e vídeos que mostram os destaques de uma viagem ou evento, logo depois que ele acontece. Os usuários podem navegar em ordem cronológica, editar, adicionar legendas e compartilhar com quem quiserem o resultado.

Linha do tempo mostra fotos em ordem cronológica. FOTO: Reprodução

A diferença da ferramenta Histórias para um álbum de fotos comum é que o recurso incorpora mapas de uma viagem, informações de hotéis, restaurantes e pontos turísticos que o usuário visitou a partir de tecnologias de detecção de marcos históricos, histórico de localização (a mesma informação que vai para o Google Now, detectada a partir do GPS do celular) e geotagging (que é uma forma de criar uma “tag” para a foto, que indica onde ela foi tirada por meio de informações de latitude e longitude).

Ferramenta Histórias também incorpora mapas e outros dados de localização . FOTO: Reprodução

O Google diz ter criado a ferramenta após perceber que a maioria das pessoas não têm tempo de fazer a curadoria de suas fotos e que a maioria dos álbuns disponíveis em redes sociais são estáticos e não captam experiências. “Agora os usuários terão uma História criada automaticamente poucas horas depois de chegar em casa, após um evento ou viagem. Muito parecido como o Google Now, que ajuda o usuário a receber a informação certa no momento certo, esperamos que as Histórias dêem exatamente o que o usuário deseja compartilhar no momento certo”, diz Flavia Simon, Diretora de Marketing para Consumidor do Google Brasil.

Automático.

Para acessar a nova função histórias, o usuário precisa abrir o aplicativo do Google+, escolher a opção fotos e, em seguida, Histórias. A função está disponível apenas nos aplicativos da rede social para dispositivos móveis ou desktop.

As histórias são criadas automaticamente a partir das fotos e vídeos que o usuário tirou e fez durante determinado período – como, por exemplo, em um churrasco de fim de semana, casamento em um sábado a noite ou até uma viagem.

Para inserir informações como mapas e dados de localização, o usuário pode optar por ativar o histórico de localização e backup automático na sua conta do Google+.

O Google lança uma nova ferramenta na rede social Google+ logo após uma série de artigos indicarem que a rede não estava obtendo o resultado esperado e que, por isso, deixaria de ser considerado um produto para se tornar uma plataforma, o que, na prática, significaria que a rede deixaria de concorrer com Facebook e Twitter.

“Estamos felizes com o progresso do produto até o momento”, diz Flávia, do Google, ao ser questionada pelo Link sobre o assunto. “Em outubro de 2013, anunciamos que o Google+ chegou a mais de 300 milhões de usuários ativos por mês. Além disso, no Brasil, o Google+ ultrapassou o Twitter em número de usuários ativos, tornando-se a terceira plataforma social mais usada no país, de acordo com um relatório divulgado em novembro pela empresa de consultoria Comscore ( são 12,8 milhões de usuários em outubro no Google+, contra 12,2 milhões usuários no Twitter)”.

O Google divulgou um exemplo de como ficaria uma História com fotos e outra com vídeos.