Google lança nova versão do app de câmera para Android - Link - Estadão

App tem efeito que desfoca fundo da imagem. FOTO: Reprodução App tem efeito que desfoca fundo da imagem. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Google lançou nesta quarta, 16, uma atualização do seu aplicativo de fotos para todos smartphones e tablets rodando a versão 4.4 (KitKat) do Android.

Além de visualmente mais bonito e organizado, o app agora tem pelo menos dois novos recursos e um ensinamento que fazem essa atualização valer o download: Efeito foco, Photo Sphere e uma sugestão que mais é um ultimato contra todos que insistem em fazer vídeo com o celular na vertical.

Efeito Foco

A ferramenta gera um efeito sutil, mas que pode ajudar na criação de fotos bem mais bacanas. Com o Efeito Foco, ao tentar fazer a foto, o app indica que o usuário aponte para o objeto a ser fotografado e gentilmente levante o aparelho contornando circularmente o objeto. Isso permite que o app “borre” tudo na imagem que não esteja em destaque. Depois de feita a foto, o usuário pode controlar o nível de borrado (blur) do fundo.

PhotoSphere cria fotos em 360º – mas que só fazem sentido dentro do aplicativo. Caso você esteja se perguntando, essa é a redação do Estadão. PhotoSphere cria fotos em 360º – mas que só fazem sentido dentro do aplicativo. Caso você esteja se perguntando, essa é a redação do Estadão. FOTO: Murilo Roncolato/Estadão

Photo Sphere

É a ferramenta que permite a criação de fotos em 360º. Fácil e intuitivo, o app apenas pede que o usuário acerte pontos no centro do quadro. A quantidade de pontos fotografados fica a critério do “fotógrafo”. Ao tentar exportar, a imagem será uma JPG parecida com uma foto panorâmica, chapada e desfigurada. A graça da coisa é visualizar essa imagem dentro do aplicativo, para se ter a sensação de, de fato, estar vendo o ambiente da perspectiva do seu autor.

Aula de vídeo

Ao ver isso, imagino que a reação seja pensar: “Obrigado, Google”. De forma sutil, ele ensina seus usuários que não é uma boa ação com os colegas de internet gravar vídeos na vertical. As razões são óbvias: telas de reprodução de vídeo seguem uma proporção horizontal (4×3 ou 16×9). Quando se tenta gravar um vídeo na vertical, uma imagem animada aparece pedindo para que o usuário vire o celular na horizontal. É claro que o Google não foi tão autoritário a ponto de impedir que se grave vídeos nesse formato, mas a tendência é que a “aula” do Google melhore a produção de vídeos amadores do mundo.