Google lança novo Google Voice para iPhone - Link - Estadão

O Google lançou uma nova versão de seu aplicativo de telefonia. O novo Google Voice por enquanto só pode ser acessado por browsers de smartphones, diferente dos aplicativos “nativos” do iPhone, que podem ser baixados diretamente para o aparelho

.

Em julho, o Google afirmou que a Apple rejeitou sua oferta de oferecer o Google Voice como um aplicativo “nativo”. A rara discussão pública entre as duas empresas ressaltou a crescente competição que ambas vêm travando e fez com que a Comissão de Comunicação dos Estados Unidos solicitasse as duas, mais informações sobre o caso.

A Apple respondeu que o aplicativo Google Voice não foi rejeitado, mas ainda estava sendo analisado, para depois ser liberado para os donos de iPhone.

O Google Voice permite aos usuários, entre outras coisas, fazerem ligações de longas distâncias por pequenas taxas e redirecionar ligações de um número de telefone para vários aparelhos (o que permite que a pessoa tenha um número de telefone, tanto para fixo, quanto celular e trabalho).

O desacordo acerca do Google Voice vem no momento em que o Google, líder no setor de buscas na internet e a Apple adentram cada vez mais no mercado um do outro. No início deste mês, o Google passou a vender, sem intermediários, o celular Nexus One. Além disso, está desenvolvendo um sistema operacional que poderá competir com o Mac, o computador da Apple.

Em agosto, Eric Schimidt, CEO do Google, deixou de fazer parte da diretoria da Apple.

O Google descreveu a nova versão do Voice como um “web aplicativo”, que é muito mais interativo que a antiga versão do software, com a função de “ler em voz alta” os emails para os usuários e possibilitar a discagem de um número de telefone num teclado interativo.

A nova versão do Google Voice foi feita para ser acessada de iPhone 3.0 (ou mais potentes) e Palm Pre. Um porta-voz do Google disse que a empresa não recebeu nenhuma informação da Apple sobre a possibilidade de oferecer o Voice como um aplicativo “nativo” do iPhone. Procurada, a Apple não quis dar declarações sobre o assunto.

