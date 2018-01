Google lança plataforma para dar vida ao celular no trabalho - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google lançou hoje a plataforma Android for Work, destinada a criar um ambiente seguro para uso do celular entre funcionários de empresas. A novidade também está disponível no Brasil.

Com o Android for Work, o Google passa a cobrir todos os diferentes suportes e completa a lista de serviços iniciada com o Google for Work (antigo Google Enterprise) e o Chrome for Work.

Pela definição, o Android for Work é uma plataforma de gerenciamento corporativo móvel (tradução literal; ou EMM, na sigla em inglês). O termo se refere à união de várias outras siglas (MDM, MAM, MIM) que se resumem a um sistema que permite o gerenciamento de dispositivos móveis usados por funcionários para fins corporativos, os aplicativos que rodam nele e quais podem ter acesso a que tipo de informações da empresa.

Entre as soluções, a possibilidade de criar perfis separados no mesmo trabalho: um pessoal e outro para trabalho. Assim, segundo o Google, “a área de TI [da empresa] pode implantar aplicativos de trabalhos aprovados, junto aos aplicativos pessoais dos seus usuários, sabendo que os dados confidenciais da empresa estarão protegidos”.

Além disso, há os aplicativos específicos para trabalho como e-mail, calendário, o Docs, além do Box, e de parceiros como a Salesforce.

Há ainda o “Google Play for Work”, uma divisão da loja de aplicativos do Google que permite a cada empresa decidir o que seus funcionários poderão usar no ambiente corporativo.

Todo esse ambiente precisa de uma empresa providenciando a estrutura por trás, que por sua vez habilitará a operação do Android for Work às companhias. O Google cita algumas parceiras que se aliaram para oferecer esse serviço, entre elas estão a Blackberry, a Citrix, a SAP e o próprio Google (com planos que custam até US$ 10 mensais por funcionário).

Celular no trabalho, coisa de geração

O sujeito por trás do Android for Work é Rajen Sheth, também conhecido por ser o criador do Gmail e dos apps que o circundam, os chamados Google Apps, como o Agenda, Hangouts, Documentos, Planilhas, Apresentações. Se você também é um dependente dessas ferramentas, é a ele que você deve agradecer.

Em entrevista exclusiva ao Link Estadão por telefone, Sheth comentou sobre o que motivou o Google entrar nesse mercado agora e o potencial previsto principalmente sobre o Brasil.

“Pense em quantas pessoas vão trabalhar com celulares no bolso e chegam lá e não podem fazer nada com ele. O que queremos é mudar isso e permitir que o celular possa ser usado mesmo no trabalho. Para essa geração, isso é fundamental”, diz.

Rajen Sheth, o ‘pai dos Google Apps’

“A oportunidade é particularmente maior em países como o Brasil, onde o Android é muito forte. Imagino que o Android for Work terá um forte impacto por aí.”

O atual diretor de produtos corporativos do Google garante já estar observando forte demanda pelo pacote mobile “for Work”, vindo de grandes empresas que, principalmente, querem se abster de comprar um segundo celular para seus funcionários para uso corporativo e permitir que eles consigam ter acesso às mesmas funcionalidades necessárias ao trabalho do seu próprio aparelho.

“Ao longo dos próximos cinco anos veremos um boom de dispositivos preparados para uso corporativo. Tudo com grande foco em segurança”, diz Sheth. “A preocupação com seguranca está aumentando nas empresas, mas também o número de dispositivos nas empresas. E elas vão precisar de um modelo consistente para lidar com tudo isso.”

“Se olhar o que a Blackberry fez, eles praticamente criaram esse mercado. O grande negócio agora é extendê-lo. Há pelo menos 10 vezes mais oportunidades agora do que antes.”