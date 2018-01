Google lança projeto Android One com smartphones a US$ 100 na Índia - Link - Estadão

Aparelhos lançados na Índia tem o perfil de um ‘Nexus para as massas’. FOTO: Reuters Aparelhos lançados na Índia tem o perfil de um ‘Nexus para as massas’. FOTO: Reuters

NOVA DÉLHI/MUMBAI – O Google lança na Índia nesta segunda-feira os primeiros smartphones sob seu projeto Android One por cerca de 6.399 rúpias (US$ 105), para capturar o segmento de baixo custo no mercado de smartphones de mais rápido crescimento do mundo. São três novos aparelhos: Spice Android One Dream UNO Mi-498, Micromax Canvas A1, e Karbonn Sparkle V.

A empresa baseada em Mountain View fez um acordo com as empresas do segmento móvel indianas Micromax, Karbonn e Spice Mobiles para lançar os telefones acessíveis, que utilizam seu sistema operacional e são destinados aos mercados emergentes.

Entre as especificações, estão tela de 4,5 polegadas com resolução 854×480, processador quad-core de 1,3 Ghz, 1GB de RAM e 4GB de armazenamento, além de uma câmera traseira de 5MP e uma frontal de 2MP e espaço para dois chips.

Depois de lançado na Índia, o Google disse que planeja expandir o Android One para Indonésia, Filipinas e outros países do sul da Ásia até o final de 2014 e em mais países em 2015.

Além disso, a empresa anunciou mais parceiros para o projeto: entre elas, estão fabricantes como HTC, Lenovo, Asus e Acer, além da fabricante de chips Qualcomm. Com elas, o Google faz pressão em uma indústria conhecida mundialmente por faturar muito além do preço de fábrica.

A Índia é vista como um mercado lucrativo para smartphones de baixo custo porque muitas pessoas estão comprando os dispositivos pela primeira vez. Apenas 10% da população da Índia possui um smartphone atualmente, segundo a corretora Nomura em um recente relatório, e esse número deverá dobrar nos próximos quatro anos.

/ REUTERS