Google lança retrospectiva de 2012 - Link - Estadão

Empresa divulga listas dos termos em destaque no site em 2012; 1,2 trilhão de buscas foram feitas este ano

SÃO PAULO – O Google lançou nesta quarta-feira, 12, sua retrospectiva de 2012 baseada nas consultas feitas no site. De acordo com empresa, mais de um trilhão de buscas foram feitas em 2012.

Na retrospectiva mundial, os termos foram divididos em onze categorias de destaque (pesquisa, imagens, atletas, eventos, pessoas, filmes, programas de tv, artistas, eletrônicos, companhia aéreas e hashtags do Google+). Os destaques não foram os termos mais procurado, são aqueles que conseguiram tráfego mai sintenso durante um período prolongado.

Também é possível ver as análises em países específicos – que contam com mais categorias.

Nos destaques mundiais o Brasil conseguiu algumas vagas. O programa BBB 12 aparece em décimo lugar na categoria de pesquisa e lidera a lista de programas de TV. Ainda na categoria de televisão aparecem a novelas Avenida Brasil (2ºlugar), Cheias de Charme (9ºlugar) e Carrossel (10º lugar).

A atriz Carolina Dieckmann e o cantor Michel Teló aparecem entre os dez destaques na lista mundial de artistas.

