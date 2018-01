Google lança sistema de busca instantânea - Link - Estadão

Com o Google Instant, 11 horas podem ser poupadas por dia. FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE

O Google realizou uma conferência nesta quarta-feira, 8, para apresentar o Google Instant, sistema que mostra os resultados da busca enquanto o usuário digita.

Marissa Mayer, vice-presidente de pesquisa de produtos do Google, afirmou que atualmente as pessoas gastam em média 24 segundos para fazer uma busca. São 9 segundos digitando e outros 15 segundos escolhendo um resultado que mais se aproxima do que se procura. Isso além de outros 800 milisegundos gastos com transmissão de dados e outros 300 milisegundos que o Google demora para localizar e exibir os resultados.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

São exatamentes esses segundos para digitar, pensar e escolher um resultado que o Google quer eliminar, deixando os resultados da busca mais instantâneos. A empresa acredita que vai reduzir entre 2 e 5 segundos o tempo gasto para se fazer uma busca . Se todos no mundo usarem o Google Instant, pelas contas da empresa, mais de 3,5 bilhões de segundos seriam poupados em um dia, quase 11 horas por cada segundo.

O sistema está disponível por enquanto para usuários dos EUA, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Espanha e Rússia. Segundo a empresa, outros países terão acesso ao sistema nos próximos meses. Nesse estágio inicial, o Google Instant não funciona em equipamentos portáteis, como celulares.

Diante disso para que serve o botão “Search”? Ele age da mesma maneira como antes. Ele dá a busca exata pelo texto digitado, o que o Google Instant modifica é que ele tenta “adivinhar” o que você está procurando.

Ontem, em discurso na IFA, feira de tecnologia em Berlim, o presidente do Google já antecipava o seu desejo por um sistema de buscas automático, rápido e pessoal. “Eu quero que meu smartphone faça pesquisas constantemente”, disse o CEO Eric Schmidt.

Desde ontem o Google já brincava com a novidade que lançou hoje, atiçando a curiosidade dos seus usuários através de uma brincadeira com seu logo, aquele do alto da página de buscas. Ele era todo cinza e ganhava cor conforme se digitava algo no campo de texto (dando pistas de como seria o Instant).

Para testar o Google Instant clique aqui