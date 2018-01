Google lança Street View no Brasil; começando por SP; RJ e MG - Link - Estadão

A câmera acima foi comprada pelo Google e não é rigorosamente a mesma utilizada na preparação do Street View em outros países. Cada equipamento desses tem oito câmeras laterais e uma no topo, para fotografar o céu. Como são 30 carros, um total de 270 câmeras fará o serviço no Brasil – o primeiro país da América Latina a ter o serviço.

É a primeira vez que há uma parceria envolvendo o Google Street View. Em todas as outras 150 cidades que o serviço já está disponível no mundo, todo o investimento foi feito apenas pelo Google. Segundo o presidente da empresa no Brasil, Alex Dias, o “pioneirismo” mostra que o mercado de tecnologia e internet pode criar alternativas ainda criativas de negócios. “Tive que conversar direto com o CEO do Google, Eric Schmidt, e com os donos Larry Page e Sergey Brin para viabilizar a parceria”, disse no anúncio do Street View, escondendo talvez uma possível falta de dinheiro do escritório local para bancar o produto sozinho. “Outros países estão estudando fazer modelos parecidos com o nosso.”

Lançar o projeto no Brasil está em estudo no Google há mais de um ano. Nesse tempo foi firmada a parceria com a Fiat, que cederá os carros, e compradas as câmeras a serem utilizadas. A única adaptação necessária nos carros foi o fornecimento de energia, já que a bateria comum não aguenta suprir as câmeras.

PRIVACIDADE

A principal discussão no mundo em torno do Street View é sobre privacidade – há um sem número de blogs e sites que exploram “flagras” nas imagens do recurso e possíveis informações confidenciais de segurança. O Google minimiza os problemas, dizendo que retira imagens reportadas por usuários como impróprias e que só fotografa locais públicos, “que qualquer pessoa poderia ver se estivesse passando pela rua”, diz uma nota distribuída à imprensa.

Mas o Google também se cercou de cuidados. Conversou com as três instâncias de governo para chegar a possíveis acordos de uso do Street View pelas autoridades públicas. Segundo o Google, a recepção foi ótima e trouxe ideias de como usar o serviço na internet para melhorar o acesso a informações públicas. O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, por exemplo, teria manifestado interesse em usar o Street View para deixar mais veloz e preciso o serviço prestado por soldados.

Há a promessa também de borrar o rosto de pessoas eventualmente fotografadas.

