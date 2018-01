Google lança tradução em farsi - Link - Estadão

Hoje, o Google anunciou uma medida que facilitará a comunicação dos iranianos com o resto do mundo. A empresa lançou uma ferramenta que traduz blogs, notícias e mensagens de texto do inglês para o farsi, e vice-versa.

O diretor do projeto de tradução do Google, Franz Och, disse que a decisão da empresa é uma ‘ideia natural’, pois a tecnologia está tendo um papel importante na disseminação de informação em meio aos tumultos no país árabe.

O Facebook fez o mesmo, e incluiu hoje o principal idioma iraniano entre os suportados pela rede social.

Enquanto jornalistas estrangeiros estão proibidos de cobrir as manifestações de rua, ferramentas como Facebook, YouTube e Twitter estão sendo usadas para espalhar o protesto dos partidários do oposicionista Mirhossein Mousavi pelo mundo. E está dando certo.

Também em prol dos manifestantes iranianos, a home do Pirate Bay hoje foi modificada. O logotipo original foi pintado de verde com o título The Persian Bay colocado abaixo. E o apelo: “Clique aqui para ajudar o Irã” com o link para o endereço http://iran.whyweprotest.net.