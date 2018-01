Google lança um Twitter no Gmail - Link - Estadão

O Google finalmente entrou de cabeça na web em tempo real com o lançamento do Google Buzz, sua versão do Twitter e maior esperança para frear o crescimento do Facebook. O novo produto, lançado nesta terça-feira, funcionará integrado com o Gmail e adicionará informações quentes ao serviço. O Buzz, cujo ícone ficará logo embaixo da ‘Caixa de entrada’ do serviço de e-mail, é parecido com a timeline do Facebook, mostrando indicações dos seus contatos, novos comentários, fotos e artigos indicados.

Além disso, a rede social também apostará na geolocalização, a grande tendência da internet em 2010, contando com um aplicativo – para iPhone e celulares com Android – que integra o serviço com o Maps. O app para smartphones permite que você poste informações sobre o lugar onde você está, nos moldes do Foursquare.

“Vamos lançar uma ferramenta para gerenciar sua atenção, filtrando informações em tempo real. Quando você tinha 50 amigos, era fácil acompanhar, mas e agora que você juntou 50 mil pessoas?”, indagou o gerente de produtos da empresa Bradley Horowitz. “Nosso novo conceito, o Google Buzz, vai te ajudar com isso”, promete.

O Gmail, que já integra chat e conversas por vídeo, torna-se agora uma gigante rede social. Quem achava que a adaptação do Google à web em tempo real pararia na busca social integrada ao seu algoritmo, enganou-se profundamente. O Buzz é um produto ambicioso que funde Twitter, Facebook e Foursquare. E que já nasce grande, pois conta com a base de usuários de um dos maiores serviços de e-mail do mundo.

Logado no Buzz, você poderá se conectar ao Twitter e ao Flickr, por exemplo, e recomendar ítens de outras sociais para seus contatos no Google. Para conversar com algum de seus contatos, basta seguir o padrão do serviço de microblogging, colocando uma @ na frente do login. Integrações com Facebook e Twitter serão anunciadas em breve, segundo os executivos.

Para Bradley Horowitz, é o Gmail se tornando um pouco mais Google Wave: “Quase tudo aqui foi inspirado pelo Wave”.