Google lançará programa piloto de TV - Link - Estadão

Empresa quer oferecer televisão por assinatura a moradores de Kansas City, EUA

WASHINGTON – A Google solicitou licenças para fornecer televisão por assinatura a moradores de Kansas City, na região central dos Estados Unidos, em um programa piloto de oferta adicional a seu serviço de internet, informou nesta quinta-feira, 23, o jornal “The Wall Street Journal”.

Segundo esse e outros jornais americanos, a divisão Google Fiber apresentou as solicitações na semana passada, com o fim de oferecer TV por assinatura e concorrer com o Time Warner Cable e os serviços de televisão por satélite na Kansas City.

Segundo o “The Wall Street Journal”, se a iniciativa for aprovada pelas autoridades, “servirá como experimento, mas tem um potencial enorme, já que pode abrir as portas a uma nova forma de arrecadação entre assinantes”, além de permitir que a Google aumente seus lucros por publicidade.

Durante meses circularam rumores sobre o interesse da Google na televisão pela internet. A empresa já se prepara para esse tipo de serviço, com um centro de gerenciamento de dados em Iowa, que obteve as permissões para baixar transmissões por satélite.

Nesse centro de dados, a Google poderá armazenar centenas de canais de conteúdos, para que sejam adquiridos a partir de solicitações de seus clientes.

/ EFE

