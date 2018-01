Google leva Hangout para o Gmail - Link - Estadão

A empresa apresentou o novo recurso de videochamada, importado do Google+, agora também presente no Gmail

SÃO PAULO – O Google estendeu o recurso de videoconferência presente na sua rede social para o Gmail. Agora, usuários do serviço de e-mail, mesmo os que não têm conta no Google+, poderão conversar com seus contatos, até mais do que um, simultaneamente, por meio de câmeras.

O Hangout suporta conversas com até nove pessoas ao mesmo tempo. FOTO: Reprodução

A empresa chama a novidade de upgrade, já que desde 2008 já era possível fazer videochamadas através do “Video Chat”. O que acontece agora é que o Google+ Hangout inova ao usar a infraestrutura de rede do Google e não mais o sistema P2P do anterior.

Segundo nota no blog oficial, com o Hangout será possível manter uma conversa em vídeo simultaneamente com até nove pessoas. A novidade estará disponível para todos os usuários ao longo das próximas semanas.

A opção pelo Hangout aparece em um ícone logo ao lado do recurso de ligação, na barra de chat.

Veja no vídeo: