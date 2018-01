Google libera app de tradução instantânea e de textos em imagens - Link - Estadão

SÃO PAULO – Como antecipado, o Google começou a liberar a partir desta quarta-feira, 14, a versão atualizada do seu aplicativo Google Translate (Google Tradutor). Entre as novidades da nova versão está a incorporação do Word Lens e a sua capacidade de traduzir frases através de imagens; e o recurso de tradução instantânea.

Abrindo o aplicativo, basta selecionar a opção de câmera, apontar a lente para uma frase, uma placa ou um cardápio, por exemplo, e a tradução aparece sobreposto na tela do celular. A função já é bem conhecida dos usuários do aplicativo Word Lens, cuja desenvolvedora foi comprada pelo Google no ano passado.

A melhor notícia quanto a união dos apps é a possibilidade de obter tais traduções mesmo sem ter conexão, o que o torna ideal para viajantes em países estrangeiros e dependentes de Wi-Fi.

A tradução instantânea (veja seu funcionamento no vídeo abaixo) faz com que frases ditas ao app sejam traduzidas pelo alto-falante do celular em poucos segundos. O sonho do Google é que o recurso possa ser utilizado para intermediar conversas entre pessoas que não falam o mesmo idioma – algo que a Microsoft já vem tentando fazer com o Skype.

Segundo a empresa, o app é usado por 500 milhões de pessoas no mundo, que solicitam 1 bilhão de traduções diariamente.

A atualização chegará para usuários Android e iOS “nos próximos dias”. Como nota o Google, é a primeira vez que usuários de iOS terão acesso a tal tipo de tecnologia do Google.