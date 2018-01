Google libera dez patentes para desenvolvimento open source - Link - Estadão

Empresa se compromete a não processar quem usar os códigos em projetos abertos e gratuitos

SÃO PAULO – O Google divulgou nesta quinta-feira, 28, o documento Open Patent Non-Assertion Pledge , em que afirma que não irá processar desenvolvedores (individuais ou empresas) de softwares abertos ou gratuitos que usam dez patentes relacionadas ao modelo de programação MapReduce, usado para processar grandes quantidades de dados.

Com isso, a empresa espera “servir de modelo para a indústria e encorajar outros donos de patentes a adotar esse compromisso ou fazer iniciativa similar”, afirma no texto o conselheiro do Google Duane Valz.

Já existem versões open source do MapReduce circulando pela internet e isso garante que os desenvolvedores envolvidos não serão processados. Esse compromisso não significa que o Google deixa de ser dono das patentes, apenas que não irá acionar judicialmente quem as usa em projetos que atendam os critérios de open source (definida pela Open Source Initiative) e software gratuito (definida pela Free Software Foundation).