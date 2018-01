Google libera nova versão do Chrome - Link - Estadão

Como não poderia deixar de ser, o foco do Chrome continua sendo a velocidade. Segundo a empresa, o novo Chrome, equipado com o motor JavaScript V8 e SunSpider, está 30% mais rápido do que a versão anterior.

A versão também tem melhorias na página New Tab e Omnibox, que ficaram mais intuitivas. Dá para arrastar as miniaturas das páginas ou visualizá-las em modo de lista. Já a Omnibox, barra de endereços, foi otimizada com ícones.

A nova versão do navegador também pode ser personalizada com temas, como já ocorre no Gmail e no iGoogle, e tem suporte a HTML5.

Quer experimentar? Baixe aqui.