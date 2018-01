Google libera pesquisa contextual com um toque no Brasil - Link - Estadão

Divulgação Busca do Google Now é capaz de compreender o contexto exibido na tela

O Google anunciou nesta sexta-feira, 13, a chegada ao Brasil da ferramenta de pesquisa contextual para dispositivos móveis, conhecida como Google Now a um toque. Apresentado oficialmente em maio do ano passado, junto com a versão do Android 6.0 (Marshmallow), o recurso oferece buscas inteligentes com base no que o usuário está fazendo no smartphone ou tablet.

Se o usuário estiver utilizando um aplicativo de mensagens, o navegador ou mesmo assistindo a um vídeo e pressionar o botão Home, a ferramente identifica textos e imagens na tela e retorna informações relacionadas.

Por exemplo, se a pessoa comentar sobre um filme no WhatsApp e segurar o botão Home, o assitente pessoal Google Now vai mostrar informações como detalhes, imagens e vídeos do filme e até mesmo os horários em que ele será exibido no cinema - tudo isso sem a necessidade de dizer ou digitar algo.

Vale ressaltar que a ferramenta só está disponível para aparelhos que funcionam com a última versão do sistema operacional Android (Marshmallow). Se após o botão Home, a ferramenta não funcionar, é necessário fazer uma pesquisa em português na Barra de Busca do Google e pressionar o botão novamente para iniciar o processo. Além do português, o Now on Tap está disponível também para outras oito línguas.