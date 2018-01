Google+ liberado - Link - Estadão

A empresa anunciou o fim da necessidade de convite para acessar e a possibilidade de videochamadas por Android

SÃO PAULO – Depois de três meses restrito para convidados, o Google+ está liberado para qualquer pessoa. A partir de agora, quem tiver uma conta no Google pode se tornar um usuário da rede social. Quem anunciou a novidade foi o vice-presidente sênior da empresa, Vic Gundotra, pelo blog oficial. “Estamos prontos para sair do campo de testes e entrar no beta e introduzir nosso centésimo recurso, o de abrir para cadastros”, escreveu.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no FacebooK

Além da abertura ao público, o Google anunciou que fez 91 melhorias durante este período de testes e divulgou oito novos recursos da rede social, contando com a de número 100. As principais são relacionadas ao hangout, recurso que permite fazer videochamadas entre usuários da rede. Agora, será possível usá-lo em dispositivos Android na versão 2.3 ou superior. Além disso, o Hangouts traz uma série de atividades que podem ser realizadas durante a videochamada, como desenhar, editar imagens e documentos simultaneamente.

Outra novidade é a ferramenta de busca, um híbrido entre o conteúdo compartilhado no Google+ e na web. “Basta digitar o que você está procurando na caixa de pesquisa, que traremos posts e pessoas relevantes, assim como o conteúdo popular da web”, escreveu Gundotra.

Em julho, mês em que foi lançado e quando ainda era preciso ser convidado, o Google+ atraiu 20 milhões de usuários. No Brasil, de acordo com a consultoria comScore, neste mesmo mês ele teve 2% da audiência do Orkut, que agrupa 43 milhões de usuários no país. Além do principal concorrente, o Facebook, que já conta com 25 milhões usuários brasileiros cadastrados.

Agora dá para fazer hangout por aparelhos móveis com Android 2.3 ou mais e usar recursos como o de desenho (acima) durante as videochamadas. FOTO: Reprodução

—-

Leia mais:

• Games chegam ao Google

• Google já atraiu 25 milhões de visitantes

• +1 Tentativa

• Google quer ser você online

• Personal Nerd – Mais do Plus