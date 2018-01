Google mantém vídeos de violência policial - Link - Estadão

Autoridades pediram que imagens da ação policial contra o Occupy Oakland fossem removidas do YouTube

A operação policial que dispersou centenas de manifestantes do movimento Occupy em Oakland, Califórnia, na terça, 25, vem sofrendo acusações de uso excessivo da força.

Diversos vídeos mostrando a truculência da ação, que incluiu o uso de bombas de gás e balas de borracha, foram colocados no YouTube.

Autoridades policiais teriam procurado o Google pedindo a retirada dos vídeos do site, mas a empresa diz que se negou a atendê-las.

Segundo um comunicado da empresa, “um órgão policial local nos pediu para remover vídeos de brutalidade policial do YouTube, o que não fizemos. Em separado, recebemos pedidos de outro órgão policial da área para que fossem removidos vídeos que estariam difamando agentes policiais. Nós não atendemos a nenhum desses pedidos.”

Na ação, o manifestante Scott Olsen, 24 anos, veterano da Guerra do Iraque, foi gravemente ferido. Ele foi atingido na cabeça por um projétil da polícia e se encontra em coma num hospital. Se Olsen morrer, o que não está descartado, ele será a primeira vítima fatal dos protestos Occupy.

Fuzileiros navais americanos estão protestando na rede contra o que aconteceu com Olsen. Um militar postou uma imagem onde aparece segurando uma foto com Olsen ferido e um papel com os dizeres: “Vocês fizeram isso com meu irmão”.