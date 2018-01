Google mapeia a Via Láctea - Link - Estadão

Novo projeto para o navegador Chrome proporciona um passeio virtual pela galáxia a partir do Sol

SÃO PAULO – Depois do Google Maps, um “Google Stars”? É mais ou menos essa a ideia por trás de um novo projeto para o browser do Google, o Chrome: mapear as estrelas mais próximas do nosso Sol. Para ser mais exato, 119,617 estrelas. Por isso o nome do projeto, 100,000 Stars.

—-

O projeto utiliza dados e imagens da NASA e da agência espacial europeia para criar uma passeio galáctico virtual pela Via Láctea. Nele, pode-se entender a localização das estrelas em nossa galáxia. Até agora, 87 delas foram identificadas no projeto.

Controlando o zoom, o usuário se aproxima ou se afasta do ponto central do mapa, o Sol. Ao se distanciar do Sol, vão aparecendo os planetas com suas órbitas. No limite de abertura do zoom, chega-se na “borda” da Via Láctea. A qualquer momento, pode-ser “girar” o ângulo de visão em até 360º clicando e arrastando uma imagem.

“Enquanto você explora esse experimento, esperamos que você compartilhe nosso maravilhamento com o tamanho real da galáxia. É incrível pensar que essa névoa de 100 mil estrelas mensuráveis e uma pequena fração dos sextilhões de estrelas no Universo mais amplo”, considerou o texto de apresentação do projeto no blog do Google Chrome.