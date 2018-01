Google Maps calculará trânsito em trajetos - Link - Estadão

Atualização do aplicativo fará a estimativa de duração do trajeto com e sem trânsito, calculado em tempo real

WASHINGTON – O Google anunciou nesta segunda-feira, 2, que o Google Maps inclui a partir de agora um recurso que informa a duração do trajeto a ser percorrido considerando o tráfego em tempo real.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Este novo e melhorado sistema permite avaliar as condições reais de trânsito e é constantemente atualizado para oferecer a estimativa mais precisa possível”, afirmou Szabolcs Payrits, engenheiro de software do Google Maps em seu blog.

Além disso, o novo programa do Google permite conhecer também o histórico de tráfego, dependendo da hora do dia, das estradas alternativas nas principais cidades.

Até agora o programa oferecia aos usuários um tempo estimado de viagem em estradas, mas baseado em dados históricos de trânsito e por isso o Google decidiu eliminá-lo no ano passado para trabalhar em um sistema em tempo real.

O novo recurso informará a estimativa de tempo do percurso, sem nenhum tipo de trânsito no trajeto, e a duração estimada para o tráfego em tempo real.

Estes dados são recolhidos através de informação de serviços de trânsito e através de usuários do sistema operacional Android que tenham ativado a opção “Meu Local” no Google Maps.

Desta maneira, o Google poderá identificar vários usuários de Android que se desloquem mais devagar que o habitual em uma estrada por causa do tráfego intenso.

Portanto, segundo Payrits, quanto mais usuários ativarem este serviço, maior precisão terá a informação sobre o trânsito do Google Maps.

/EFE