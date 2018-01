Google Maps chega ao Android e tablets - Link - Estadão

Aplicativo lançado em dezembro para o iPhone agora está disponível para aparelhos Android e para iPads

SÃO PAULO – O aplicativo de mapas do Google lançado para iPhone no fim do ano passado agora chegará aos iPads e smartphones e tablets com o sistema Android, adaptado às telas maiores desses eletrônicos. Usuários do Android já podem baixar o novo aplicativo na loja Google Play. Já a versão para iPad e a atualização para iPhones estará disponível em breve na App Store, segundo o Google.

Ferramenta vai alertar incidentes no caminho. Foto: Divulgação

“À medida que mais pessoas usam os celulares e tablets em nosso cotidiano, a informação que é útil não é só aquela que você precia, mas onde você pode encontrá-la”, escreveu o diretor do Google Maps, Daniel Graf, no blog da empresa. “A atualização de hoje é um passo importante para os mapas do Google — e que esperamos que tornará mais fácil e rápido para explorar e descobrir lugares que você quer ir.”

O aplicativo do Google Maps foi criado depois que a Apple decidiu encerrar a parceria com o Google que permitia usar o seu serviço de mapas no sistema iOS, usado em seus aparelhos. A chegada do Apple Maps aos iPhones, porém, foi um desastre. Os mapas eram incompletos e muito inferiores ao app oferecido anteriormente. O fiasco levou a um pedido de desculpas do presidente executivo, Tim Cook, e a promessa de melhoria do serviço.

O Google decidiu então criar seu próprio aplicativo de mapas para o iPhone, lançado em dezembro, para recuperar os usuários do aparelho.

A nova versão do Maps, anunciada nesta quarta-feira, traz novidades também para os atuais usuários do app. Entre as mudanças anunciadas, está um sistema de recomendação de lugares que indica automaticamente restaurantes, bares, lojas, entre outros serviços, próximos ao usuário.

O aplicativo, que também serve como navegador GPS, agora também permite ver acidentes ou interdições no caminho do motorista, podendo assim planejar rotas para fugir de incidentes mesmo durante o trajeto. A ferramenta tem características semelhantes às do aplicativo Waze, comprado recentemente pelo Google. Segundo a empresa, a novidade está disponível apenas para Android e chegará ao iOS em breve.

Alguns recursos, porém, foram aposentados, como o Google Latitude (serviço que permitia compartilhar a localização com outros usuários), e o serviço de mapas offline para o Android. Para acessar um mapa offline, será necessário escolher uma região que o usuário quer gravar, e digitar “OK Maps” no campo de busca.

