Google Maps estreia recursos do Waze - Link - Estadão

Aplicativo de mapas passará a contar com informações em tempo real mandadas por usuários do Waze

SÃO PAULO – O Google Maps estreou nesta terça-feira, 20, a integração com o aplicativo de trânsito Waze em sua versão para Android e iOS. Com ela, o aplicativo de mapas da empresa passará a ser alimentado com informações em tempo real das ruas mandadas por usuários do Waze.

A novidade está disponível para usuários da Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, EUA, França, México, Panamá, Peru, Reino Unido e Suíça. As informações foram publicadas no blog do Google Maps.

O Google comprou a startup israelense criadora do Waze no começo de junho. O aplicativo é um GPS que mostra as condições do trânsito em tempo real com base na captura de dados e informações de seus cerca de 50 milhões de usuários. Acidentes, blitze, congestionamentos e obras estão entre as ocorrências que podem ser instantaneamente reportados por usuários do aplicativo. Essas informações agora estarão no Google Maps.

Com a integração, o Waze também recebeu melhorias. Passará a ter entre seus recursos Google Street View (visão da rua) e Google Search, para ajudar na localização de estabelecimentos e endereços.