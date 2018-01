Google Maps para iPhone já está em teste - Link - Estadão

Aplicativo poderá ser baixado na App Store; antes, ele já vinha no iPhone, mas foi trocado pelo impopular Maps, da Apple

SÃO PAULO – Uma versão para testes do novo aplicativo do Google Maps para iPhone já está sendo experimentada por pessoas de fota do Google, declarou uma fonte anônima ao Wall Street Journal. Ainda não há indicação de quando o aplicativo será lançado.

O aplicativo de mapas do Google era nativo do sistema operacional iOS, do iPhone, mas foi substituído por um da própria Apple a partir da versão 6 do iOS. A troca não foi bem recebida. O Maps, da Apple, veio cheio de problemas. Além de falhas na busca, imagens e identificação dos locais, não oferecia navegação em tempo real por GPS (“turn-by-turn navigation”).

A Apple chegou a emitir um comunicado de desculpas pelo mau funcionamento do aplicativo, assinado pelo CEO Tim Cook. A recusa do chefe de software do iPhone, Scott Forstall, de também assinar o comunicado foi um dos fatores por trás de sua demissão.

O Google Maps para iPhone terá navegação em tempo real por GPS. “Nosso objetivo é disponibilizar o Google Mpas para todos que quiserem usá-lo, independentemente do aparelho, browser ou sistema operacional”.

A Apple não quis comentar o novo Google Maps para iPhone, dizendo que não dá declarações sobre aplicativos ainda não lançados.