Google Maps permite medir distância entre dois pontos - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google lançou hoje uma nova ferramenta para seu sistema de mapas no desktop que promete ajudar no planejamento de um rota.

A partir de agora o usuário pode clicar com o botão direito do mouse em cima de qualquer ponto do mapa de selecionar a opção “medir distância” para traçar uma rota e saber a distância a ser percorrida.

É possível também traçar vários pontos e saber a distância entre cada um deles. O sistema é especialmente útil para ciclistas ou para quem planeja uma caminhada.