Google melhora função 3D de mapas - Link - Estadão

Um impressionante exemplo de vista aérea foi mostrado no evento de apresentação dos novos Earth e Maps

Luc Vincent, diretor de engenharia do Google, com a “mochila-câmera” Street View Trekker FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Impressionantes mapas aéreos em 3D, a possibilidade de ver mapas offline e uma câmera-mochila para registros feitos a pé (foto acima). Essas foram as três principais novidades apresentadas pelo Google para seus aplicativos de mapas, Google Maps e Google Earth.

As vistas aéreas em 3D serão conseguidas através de uma frota própria de aviões que sobrevoarão cidades tirando fotos. As imagens serão usadas para montar um mapa mundial baseado em fotografias. A novidade estará disponível inicialmente apenas para o Google Earth.

“Estamos tentando criar a ilusão de que você está voando sobre a cidade, quase como se esitvesse no seu próprio helicóptero”, disse no evento Peter Birch, gerente de produto do Google Earth.

Na apresentação, foi mostrado um exemplo usando a cidade de São Francisco. Pelo exemplo, a função tridimensional ganhará um upgrade considerável na nova versão do aplicativo, que chega para Android e iOS ao mesmo tempo, segundo a empresa.

Quanto ao Google Maps, este também terão agora uma opção de “offline”, onde o usuário poderá baixar a parte desejada para o dispositivo que estiver usando e depois consultá-lo mesmo estando sem conexão.

Durante o evento foi exibida também uma “mochila-câmera”. A traquitana serve para fotorgrafar lugares onde o carro não entra, como o interior de um prédio ou uma trilha.