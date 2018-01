Google mostra cidade fantasma no Japão - Link - Estadão

Cidade Namie permanece vazia desde o acidente com a usina nuclear de Fukushima, em 2011

TÓQUIO – O Google começou a mostrar nesta quarta-feira, através do seu projeto Google Street View, que visualiza ruas e estradas através do seu serviço de mapas, imagens da cidade japonesa de Namie, que permanece vazia desde 2011 por estar próxima à acidentada usina nuclear de Fukushima.

Como parte do projeto “Memórias para o futuro” (“Mirai e no kioku”, em japonês), o Google captou as imagens em 360 graus durante duas semanas, com início em 4 de março.

Namie se encontra dentro do perímetro de 20 quilômetros com acesso proibido em torno da usina de Fukushima e foi totalmente evacuada após o início da crise nuclear.

O prefeito de Namie, Tamotsu Baba, solicitou pessoalmente ao Google que fotografasse a cidade para que sua dramática situação não caia no esquecimento e para que seus habitantes possam rever a localidade, à qual não sabem se poderão retornar algum dia.

“Esperamos que essas imagens mostrem com clareza o que provocaram o grande terremoto no leste do Japão e o desastre nuclear”, disse Baba em comunicado publicado nesta quarta-feira no blog do Google Japan.

As imagens disponíveis desde hoje mostram casas e estruturas destruídas pelo terremoto e o tsunami que atingiram a cidade e a usina nuclear local em 11 de março de 2011.

As fotografias, nas quais também podem ser vistas embarcações que foram arrastadas terra adentro, são um duro testemunho sobre a situação da cidade, onde não foi possível promover tarefas de reconstrução desde a catástrofe.

