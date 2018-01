Google mostra mapas de lojas e aeroportos - Link - Estadão

Com a novidade agora é possível ver plantas de shoppings e traçar rotas até o banheiro mais próximo, por exemplo

SÃO PAULO – O Google aumentou o alcance do seu aplicativo Maps para aparelhos móveis. A novidade, restrita por enquanto a Estados Unidos e Japão, permitirá que usuários consigam ter visualizações por satélite de lojas, shoppings e aeroportos. Segundo informou a empresa em seu blog, lojas de departamentos – tradicionalmente imensas – como Macy’s e Bloomingdale’s terão as plantas de suas lojas disponíveis, além de shoppings como o Mall of America e 18 aeroportos como o internacional de São Francisco, na Califórnia, pelas quais será possível ver onde está o banheiro mais próximo do usuário, por exemplo.

“É como se nós tivéssemos pegado o mapa que você vê em quiosques em uma loja ou shopping e colocado no seu celular”, disse Steve Lee, diretor de produtos do Google. Agora, por meio do GPS, o celular identificará a sua posição no estabelecimento e poderá traçar rotas dentro dele, mostrando, por exemplo, como ir do departamento de cosméticos para o de limpeza; ou da praça de alimentação para o estacionamento.

A cobertura inicial do novo recurso ainda é pequena, por isso o Google convoca que usuários participem enviando uma imagem do lugar obtida via Google Maps e, sobre ela, a planta com os andares do local e suas particularidades devidamente assinaladas.

O aplicativo atualizado é compatível com smartphones e tablets Android, que usem a versão 2.1 ou superior; o Google não informou se o produto estará disponível também para as lojas de apps das concorrentes ou se funcionará também em computadores.

O Google já havia feito parcerias com o seu produto, usando-o (com a cooperação do recurso Street View, que traz por meio de fotos em 360° a visualização do endereço) para mostrar o interior de museus, por exemplo. O mesmo recurso, no entanto, foi razão de problemas jurídicos após acusações de violação de privacidade.

Veja nos vídeos abaixo o funcionamento do novo Google Maps 6.0:

