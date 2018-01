Google mostra rotas de transporte público nas cidades-sede da Copa - Link - Estadão

Trajeto mostra opções de transporte público entre aeroporto de Manaus e Arena da Amazônia, estádio que receberá partidas na Copa. Trajeto mostra opções de transporte público entre aeroporto de Manaus e Arena da Amazônia, estádio que receberá partidas na Copa. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Google anunciou nessa quinta-feira, 17, que expandiu para 22 o número de cidades brasileiras que contam com a função de verificar rotas de transporte público no Google Maps, também conhecidas como Google Transit.

A partir de agora, todas as cidades-sede da Copa do Mundo contém a função no app do Google Maps para iOS ou Android e também no desktop, dando uma boa ajuda para os mais de 600 mil turistas que são esperados no País para o maior campeonato de futebol do mundo. Com o Transit, é possível verificar horário de partida e chegada dos meios de transporte, as rotas, a quantidade de paradas, a distância e até mesmo os valores de cada meio.

Além das cidades-sede, Goiânia, Guarullhos, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santos, Mogi das Cruzes, Blumenau, Brusque e Itajaí também contam com o serviço. Outra função do Transit é mostrar rotas de ônibus intermunicipais, que ligam mais de 800 cidades do País.

Entretanto, vale o aviso: os responsáveis por colocar as rotas de transporte público no Google Transit são as agências de transporte (em São Paulo, por exemplo, é a SP Trans), e não o Google. Se o serviço não chegou na sua cidade, cobre das empresas locais: elas não precisam pagar pelo serviço.