Google mostra vídeo do Glass e abre pré-venda - Link - Estadão

Interessados em testar os óculos inteligentes devem justificar no Google+ ou Twitter; escolhidos desembolsarão US$ 1.500

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O Google publicou hoje um vídeo inteiramente filmado com o Google Glass, os óculos inteligentes. O aparelho tira fotos, filma, faz buscas, ligações, mostra localização e mapas. O produto deve chegar ao mercado ainda neste ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O vídeo mostra as funcionalidades do “smartphone-óculos”. Para tirar uma foto, a pessoa diz “Ok, Glass, tire uma foto”. A mesma lógica vale para gravar um vídeo.

Se quer fazer uma busca, o usuário apenas fala “Google” e o dispositivo faz a procura com base no que a pessoa está vendo naquele momento. E mostra o resultado na telinha dos óculos.

Veja o vídeo:

O Google Glass deve chegar ao mercado neste ano e custar entre U$S 500 e 1.000. FOTO: Divulgação

Como ter um Google Glass? Juntamente com o lançamento do vídeo hoje, o Google está convidando pessoas comuns para testarem o Google Glass. Primeiro, é preciso morar nos Estados Unidos. Depois, ter mais 18 anos e ser “criativo e ousado”.

Além dos pré-requisitos acima, é necessário dizer – em uma postagem no Google+ ou no Twitter – o que você faria se tivesse um Google Glass, usando a hashtag #ifihadglass (se te eu tivesse óculos). A justificativa pode conter um texto de até 50 palavras, 5 fotos ou também um vídeo de até 15 segundos e ser publicada até 27 de fevereiro.

Mas não basta ter uma boa ideia: nada disso é de graça. Os escolhidos – o Google não divulgou o número de pessoas que receberão os óculos – terão que desembolsar US$ 1.500 (mais impostos) para comprar a versão de teste do Google Glass, além de comparecer a um evento em Nova York, São Francisco ou Los Angeles.

O site do Google Glass mostra o produto disponível em cinco cores batizadas de carvão, tangerina, pedra, algodão e céu.

O projeto. Em abril do ano passado, o primeiro vídeo publicado sobre o projeto do Google Glass dava uma ideia do protótipo, com o mesmo conceito do divulgado hoje, mas com algumas funções diferentes:

Mercado. O Google Glass deve chegar ao mercado ainda este ano e custar entre U$S 500 e U$S 1.000. Nesta semana, rumores de que o Google abriria lojas nos Estados Unidos estão relacionados ao lançamento da novidade. O objetivo: permitir que potenciais consumidores testem os óculos inteligentes.

Ontem, as ações do Google atingiram valor recorde desde que a empresa estreou na bolsa de valores Nasdaq, em 2004. Os papeis chegaram a ser negociados a US$ 807.

Hoje, por volta das 12h20 (horário de Brasília), as ações do gigante de buscas estavam em queda de 0,26%, cotadas a US$ 804,78.